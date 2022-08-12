В Белоруссии заверили, что смогут зафиксировать радиацию в случае ЧП на Запорожской АЭС

Несмотря на то что Запорожская АЭС находится далеко от Белоруссии, автоматизированные датчики контроля за уровнем радиации (ОСКРО), которые покрывают фактически весь периметр страны, смогут зафиксировать ЧП на станции. Об этом заявил консультант Госатомнадзора республики Олег Соболев.

"Специальной системы ОСКРО или чего-то ещё в направлении Запорожской АЭС у нас нет, потому что она от нас далеко. Южное направление, откуда может потенциально, если вдруг нафантазировать, что-то распространяться, эти ОСКРО, которые мониторят направление Чернобыльской АЭС, Ровенской АЭС, они зарегистрируют", — сказал эксперт в интервью агентству "Sputnik Беларусь".