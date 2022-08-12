В Белоруссии заверили, что смогут зафиксировать радиацию в случае ЧП на Запорожской АЭС
Несмотря на то что Запорожская АЭС находится далеко от Белоруссии, автоматизированные датчики контроля за уровнем радиации (ОСКРО), которые покрывают фактически весь периметр страны, смогут зафиксировать ЧП на станции. Об этом заявил консультант Госатомнадзора республики Олег Соболев.
"Специальной системы ОСКРО или чего-то ещё в направлении Запорожской АЭС у нас нет, потому что она от нас далеко. Южное направление, откуда может потенциально, если вдруг нафантазировать, что-то распространяться, эти ОСКРО, которые мониторят направление Чернобыльской АЭС, Ровенской АЭС, они зарегистрируют", — сказал эксперт в интервью агентству "Sputnik Беларусь".
Соболев также отметил, что специалисты регулярно тестируют национальную систему реагирования, и заверил, что она полностью готова к возможным ЧП на АЭС.
Напомним, украинские военные усилили обстрелы территории Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем ВС РФ. С начала августа ВСУ запустили в этом направлении десятки ударных беспилотников и ракет из РСЗО. Россия предупредила, что удары Киева по станции создают угрозу ядерной катастрофы. Сегодня стало известно, что Запорожская АЭС может быть законсервирована.
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