В российских зоомагазинах запретят продажу собак и кошек

В российских зоомагазинах и на птичьих рынках запретят продажу собак и кошек. Желающие смогут приобрести животное лишь в питомниках, сообщил первый заместитель главы думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с "Парламентской газетой".

"Торговля мелкими животными — к примеру, грызунами, рыбками и попугайчиками — в зоомагазинах и на птичьих рынках по-прежнему будет разрешена. А вот кошек и собак можно будет продавать только через специальные питомники, где для них смогут создать все необходимые условия", — сказал он.

По словам Бурматова, данный документ появился в качестве ответа на обращения россиян. Сейчас законопроект уже прошёл первое чтение, а окончательно его примут осенью.