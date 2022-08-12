В российских зоомагазинах запретят продажу собак и кошек
Депутат Бурматов предупредил о запрете в РФ продажи собак и кошек в зоомагазинах
В российских зоомагазинах и на птичьих рынках запретят продажу собак и кошек. Желающие смогут приобрести животное лишь в питомниках, сообщил первый заместитель главы думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с "Парламентской газетой".
"Торговля мелкими животными — к примеру, грызунами, рыбками и попугайчиками — в зоомагазинах и на птичьих рынках по-прежнему будет разрешена. А вот кошек и собак можно будет продавать только через специальные питомники, где для них смогут создать все необходимые условия", — сказал он.
По словам Бурматова, данный документ появился в качестве ответа на обращения россиян. Сейчас законопроект уже прошёл первое чтение, а окончательно его примут осенью.
Ранее россиян предупредили о лихорадке из-за кошачьих царапин. Ветеринар Шеляков отметил, что в когтях пушистых питомцев могут жить самые разные микроорганизмы, и сравнил их с немытыми ножами.
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