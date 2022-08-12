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12 августа, 12:23

В российских зоомагазинах запретят продажу собак и кошек

Депутат Бурматов предупредил о запрете в РФ продажи собак и кошек в зоомагазинах

В российских зоомагазинах и на птичьих рынках запретят продажу собак и кошек. Желающие смогут приобрести животное лишь в питомниках, сообщил первый заместитель главы думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с "Парламентской газетой".

"Торговля мелкими животными — к примеру, грызунами, рыбками и попугайчиками — в зоомагазинах и на птичьих рынках по-прежнему будет разрешена. А вот кошек и собак можно будет продавать только через специальные питомники, где для них смогут создать все необходимые условия", — сказал он.

По словам Бурматова, данный документ появился в качестве ответа на обращения россиян. Сейчас законопроект уже прошёл первое чтение, а окончательно его примут осенью.

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Обложка ©

Freepik

Светлана Оперук

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