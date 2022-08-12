Украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС из HIMARS

Украинские военные нанесли удар по Новой Каховке из РСЗО HIMARS, об этом сообщил в пятницу замглавы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. По его словам, ВСУ выпустили по городу шесть ракет.

Он уточнил, что часть выпущенных снарядов упала, часть удалось сбить ПВО. Мост Каховской ГЭС после обстрелов со стороны ВСУ Новой Каховки не получил повреждений, добавил Стремоусов.