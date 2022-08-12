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Опубликовано 12 августа 2022, 12:37

Украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС из HIMARS

ВСУ выпустили по Новой Каховке шесть ракет из РСЗО HIMARS

Украинские военные нанесли удар по Новой Каховке из РСЗО HIMARS, об этом сообщил в пятницу замглавы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. По его словам, ВСУ выпустили по городу шесть ракет.

Он уточнил, что часть выпущенных снарядов упала, часть удалось сбить ПВО. Мост Каховской ГЭС после обстрелов со стороны ВСУ Новой Каховки не получил повреждений, добавил Стремоусов.

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Ранее днём системы ПВО РФ сбили в воздухе два снаряда РСЗО HIMARS в Херсонской области. Также в районе Чернобаевки в воздухе сбиты четыре снаряда РСЗО "Ольха", уточнили в Минобороны РФ.

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ТАСС / Armed Forces of Ukraine / Cover Images via ZUMA Press

Ирина Фальке
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