На ремонт не было денег: Обрушившаяся пятиэтажка в Омске была аварийной, но жильцов не расселяли

Обрушившийся пятиэтажный дом в Омске был аварийным, однако его обитателей не расселяли. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказал местный житель Александр.

Обрушившийся дом в Омске. Видео © VK / Страница новостей

"Жильцы жаловались очень давно, больше года назад, появилась сквозная дыра. Эту часть дома просто отгородили красно-белой лентой — так весь год и стояло. <...> Дом не расселяли и довели до обрушения", — отметил он.

Александр добавил, что проблемы в доме могли начаться из-за самодельных установок душевых. Из них текло, и это привело к появлению дыры в здании. А не расселяли жильцов из-за "долга за капремонт", подчеркнул мужчина. По его словам, местные власти заявляли, что у них нет средств, чтобы отремонтировать аварийный дом. Сейчас на месте происшествия, судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, работают врачи и сотрудники МЧС.