На ремонт не было денег: Обрушившаяся пятиэтажка в Омске была аварийной, но жильцов не расселяли
Обрушившийся пятиэтажный жилой дом в Омске был аварийным
Обрушившийся пятиэтажный дом в Омске был аварийным, однако его обитателей не расселяли. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказал местный житель Александр.
Обрушившийся дом в Омске. Видео © VK / Страница новостей
"Жильцы жаловались очень давно, больше года назад, появилась сквозная дыра. Эту часть дома просто отгородили красно-белой лентой — так весь год и стояло. <...> Дом не расселяли и довели до обрушения", — отметил он.
Александр добавил, что проблемы в доме могли начаться из-за самодельных установок душевых. Из них текло, и это привело к появлению дыры в здании. А не расселяли жильцов из-за "долга за капремонт", подчеркнул мужчина. По его словам, местные власти заявляли, что у них нет средств, чтобы отремонтировать аварийный дом. Сейчас на месте происшествия, судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, работают врачи и сотрудники МЧС.
Лайф напоминает: сегодня, 12 августа, стало известно, что в Омске обрушилась стена пятиэтажки. Предполагалось, что под завалами может находиться ребёнок, однако позже в пресс-службе СУ СК России по региону сообщили, что пострадавших нет. По предварительной версии, часть здания разрушилась из-за того, что жители оборудовали под душ неподходящие для этого помещения.
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