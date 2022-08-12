Петербуржцы рассказали, на что обращают внимание при выборе лекарств
Страховые компании выяснили, по какому принципу жители Петербурга выбирают лекарства
В каждой четвёртой петербургской семье выросло количество потребляемых лекарств, при этом каждый пятый житель Северной столицы при выборе препаратов ориентируется на советы друзей, а не врачей. Об этом пишет газета "Петербургский дневник" со ссылкой на исследования страховых компаний "Росгосстрах жизнь" и "Росгосстрах".
При анализе выяснилось, что у большей половины жителей Санкт-Петербурга диагностированы хронические заболевания, которые лечатся долгосрочной медикаментозной терапией. При этом у каждого второго подобные болезни наблюдаются у близких родственников.
По данным опроса страховых компаний, 34% петербужцев покупают медицинские препараты для себя, 21% — для детей, ещё 21% — для супруга. Ещё 15% опрошенных приобретают лекарства для дедушки или бабушки, 12% — для далёких родственников, 11% — для родителей, а для домашних животных их покупает 6% петербужцев.
Кроме того, исследование выявило, что в каждой четвёртой семье (26%) за год выросло число потребителей лекарств, но при этом в каждой третьей (30%) этот показатель снизился. При этом в основном покупатели ориентируются на фирму-производителя и цену — 33% и 32%, а 19% — следуют совету знакомых, и только 17% слушают врача.
Также стало известно, что в минувшем году 61% петербужцев потратили на лекарства менее десяти тысяч рублей, а каждый пятый (21%) — от 10 до 30 тысяч. О более крупных расходах сообщило 14% респондентов.
Ранее Лайф рассказывал, что в Госдуме обсудили, как закрыть потребности внутреннего рынка критически важных препаратов. Единороссы предлагают определить перечень критически важных лекарств, для производства которых необходимо запустить предприятия, работающие на территории страны. Это значит, что субстанции для создания лекарств тоже должны быть разработаны в Российской Федерации.
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