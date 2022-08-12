Петербуржцы рассказали, на что обращают внимание при выборе лекарств

В каждой четвёртой петербургской семье выросло количество потребляемых лекарств, при этом каждый пятый житель Северной столицы при выборе препаратов ориентируется на советы друзей, а не врачей. Об этом пишет газета "Петербургский дневник" со ссылкой на исследования страховых компаний "Росгосстрах жизнь" и "Росгосстрах".

При анализе выяснилось, что у большей половины жителей Санкт-Петербурга диагностированы хронические заболевания, которые лечатся долгосрочной медикаментозной терапией. При этом у каждого второго подобные болезни наблюдаются у близких родственников.

По данным опроса страховых компаний, 34% петербужцев покупают медицинские препараты для себя, 21% — для детей, ещё 21% — для супруга. Ещё 15% опрошенных приобретают лекарства для дедушки или бабушки, 12% — для далёких родственников, 11% — для родителей, а для домашних животных их покупает 6% петербужцев.

Кроме того, исследование выявило, что в каждой четвёртой семье (26%) за год выросло число потребителей лекарств, но при этом в каждой третьей (30%) этот показатель снизился. При этом в основном покупатели ориентируются на фирму-производителя и цену — 33% и 32%, а 19% — следуют совету знакомых, и только 17% слушают врача.

Также стало известно, что в минувшем году 61% петербужцев потратили на лекарства менее десяти тысяч рублей, а каждый пятый (21%) — от 10 до 30 тысяч. О более крупных расходах сообщило 14% респондентов.