Омские спасатели опровергли информацию о находящемся под завалами дома ребёнке
Последствия обрушения пятиэтажки в Омске. Фото © Omi.ru
Спасатели не подтвердили информацию о том, что под завалами обрушившейся в Омске пятиэтажки есть ребёнок. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор области Александр Бурков.
"Информацию о находящемся под завалами ребёнке мне в МЧС не подтвердили. На данный момент жертв нет, и это самое главное", — подчеркнул глава региона.
Бурков также добавил, что в этом доме и раньше были проблемы, но по какой-то причине соответствующие службы не обратили внимание на жалобы местных жителей. Сейчас власти города занимаются организацией расселения омичей, потерявших кров, впереди ещё — "разбор полётов": необходимо понять, как подобное могли допустить, отметил губернатор.
Напомним, сегодня в Омске обрушилась стена пятиэтажного дома. По предварительной версии, часть здания разрушилась из-за того, что жители оборудовали под душ неподходящие для этого помещения. Сейчас на месте ЧП работает полиция и сотрудники МЧС, для поисковых мероприятий направлен кинолог со служебной собакой.