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12 августа, 12:52

Омские спасатели опровергли информацию о находящемся под завалами дома ребёнке

<p>Последствия обрушения пятиэтажки в Омске. Фото © <a href="https://www.om1.ru/news/incident/277944-est_postradavshie_v_omskikh_neftjanikakh_rukhnula_stena_pjatiehtazhki__live/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Omi.ru</a></p>

Последствия обрушения пятиэтажки в Омске. Фото © Omi.ru

Спасатели не подтвердили информацию о том, что под завалами обрушившейся в Омске пятиэтажки есть ребёнок. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор области Александр Бурков.

"Информацию о находящемся под завалами ребёнке мне в МЧС не подтвердили. На данный момент жертв нет, и это самое главное", — подчеркнул глава региона.

Бурков также добавил, что в этом доме и раньше были проблемы, но по какой-то причине соответствующие службы не обратили внимание на жалобы местных жителей. Сейчас власти города занимаются организацией расселения омичей, потерявших кров, впереди ещё — "разбор полётов": необходимо понять, как подобное могли допустить, отметил губернатор.

Пострадавших при обрушении дома в Омске, предварительно, нет

Пострадавших при обрушении дома в Омске, предварительно, нет

Напомним, сегодня в Омске обрушилась стена пятиэтажного дома. По предварительной версии, часть здания разрушилась из-за того, что жители оборудовали под душ неподходящие для этого помещения. Сейчас на месте ЧП работает полиция и сотрудники МЧС, для поисковых мероприятий направлен кинолог со служебной собакой.

Александра Васильева

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