Омские спасатели опровергли информацию о находящемся под завалами дома ребёнке

Спасатели не подтвердили информацию о том, что под завалами обрушившейся в Омске пятиэтажки есть ребёнок. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор области Александр Бурков.

"Информацию о находящемся под завалами ребёнке мне в МЧС не подтвердили. На данный момент жертв нет, и это самое главное", — подчеркнул глава региона.

Бурков также добавил, что в этом доме и раньше были проблемы, но по какой-то причине соответствующие службы не обратили внимание на жалобы местных жителей. Сейчас власти города занимаются организацией расселения омичей, потерявших кров, впереди ещё — "разбор полётов": необходимо понять, как подобное могли допустить, отметил губернатор.