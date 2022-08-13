Австрийцы призвали Зеленского ответить за скандал с пьяными дипломатами в Вене
Читатели австрийской газеты Kronen Zeitung взбесились из-за пьяного ДТП, которое устроили украинские дипломаты в центре Вены. В комментариях под новостью об инциденте юзеры выразили негодование и призвали к ответу президента Незалежной Владимира Зеленского.
"Господин Зеленский, что вы на это скажете?" — задал вопрос один из комментаторов.
"И снова Украина... Скорее всего, эти дипломаты тоже получают социальные льготы! Зеленский, ваша Украина реально раздражает!" — возмутился другой.
"Ну привет, дипломаты. Австрия помогает вашей стране, а вы вытворяете такое. Больше мне сказать нечего", — подчеркнул третий.
Ещё один юзер призвал австрийские власти не отправлять Киеву военную помощь до тех пор, пока посольство Украины в Вене не снимет дипломатическую неприкосновенность с нарушителей. Многие пользователи также обратили внимание на безразличное поведение "украинской элиты". Как отметил один из комментаторов, сливки общества живут припеваючи в Европе, в частности, устраивают пьяные гонки, пока в их стране Зеленский приносит в жертву гражданское население.
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Ранее стало известно, что в Вене полицейские устроили погоню за дипломатами c Украины, которые на машине врезались в автомобиль немецких туристов и уехали с места пьяного ДТП. Как утверждают свидетели, после аварии водитель и один из пассажиров даже поменялись местами.
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