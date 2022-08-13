Австрийцы призвали Зеленского ответить за скандал с пьяными дипломатами в Вене

Читатели австрийской газеты Kronen Zeitung взбесились из-за пьяного ДТП, которое устроили украинские дипломаты в центре Вены. В комментариях под новостью об инциденте юзеры выразили негодование и призвали к ответу президента Незалежной Владимира Зеленского.

"Господин Зеленский, что вы на это скажете?" — задал вопрос один из комментаторов.

"И снова Украина... Скорее всего, эти дипломаты тоже получают социальные льготы! Зеленский, ваша Украина реально раздражает!" — возмутился другой.

"Ну привет, дипломаты. Австрия помогает вашей стране, а вы вытворяете такое. Больше мне сказать нечего", — подчеркнул третий.

Ещё один юзер призвал австрийские власти не отправлять Киеву военную помощь до тех пор, пока посольство Украины в Вене не снимет дипломатическую неприкосновенность с нарушителей. Многие пользователи также обратили внимание на безразличное поведение "украинской элиты". Как отметил один из комментаторов, сливки общества живут припеваючи в Европе, в частности, устраивают пьяные гонки, пока в их стране Зеленский приносит в жертву гражданское население.