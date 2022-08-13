Пьяный водитель грузовика насмерть сбил москвичку на электровелосипеде

Суд заключил под стражу 37-летнего водителя грузовика, который, находясь за рулём в нетрезвом состоянии, насмерть сбил ехавшую на электровелосипеде женщину. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

Пьяный водитель на грузовике сбил насмерть велосипедистку, ехавшую в попутном направлении. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"Суд с учётом позиции Прокуратуры Северо-Восточного административного округа избрал в отношении 37-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 сентября 2022 года", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Несчастный случай произошёл днём 12 августа на улице Полковая. Пьяный водитель, управляя грузовым автомобилем с прицепом, наехал на москвичку, двигавшуюся на электровелосипеде в попутном направлении. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Мужчину задержали согласно статье 91 УПК РФ и предъявили обвинение по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения"). В прокуратуре уточнили, что ведомство контролирует ход расследования уголовного дела.