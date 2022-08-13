Пьяный водитель грузовика насмерть сбил москвичку на электровелосипеде
Суд арестовал водителя грузовика, насмерть сбившего москвичку на электровелосипеде
Суд заключил под стражу 37-летнего водителя грузовика, который, находясь за рулём в нетрезвом состоянии, насмерть сбил ехавшую на электровелосипеде женщину. Об этом сообщает прокуратура Москвы.
Пьяный водитель на грузовике сбил насмерть велосипедистку, ехавшую в попутном направлении. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
"Суд с учётом позиции Прокуратуры Северо-Восточного административного округа избрал в отношении 37-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 сентября 2022 года", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Несчастный случай произошёл днём 12 августа на улице Полковая. Пьяный водитель, управляя грузовым автомобилем с прицепом, наехал на москвичку, двигавшуюся на электровелосипеде в попутном направлении. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Мужчину задержали согласно статье 91 УПК РФ и предъявили обвинение по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения"). В прокуратуре уточнили, что ведомство контролирует ход расследования уголовного дела.
Ранее Лайф сообщал, что пять человек, в том числе ребёнок, разбились насмерть в ДТП в Ростовской области. Водитель грузового автомобиля выехал на встречную полосу и врезался в легковушку, после чего машина загорелась. По факту происшествия организована проверка.
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