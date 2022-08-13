В Херсонской области с 15 августа начнёт вещание телерадиокомпания "Таврия"

Телерадиокомпания "Таврия" начнёт регулярное вещание в Херсонской области с 15 августа. Жителей региона ждут познавательные программы, увлекательный контент и пять выпусков новостей в день. Об этом сообщается в телеграм-канале вещателя.

"Изюминкой обновлённого эфира станет передача, использующая комплексный подход в информировании граждан — "В Херсоне о главном". В ходе программы ряд экспертов обсудят с ведущим общественно-политические тренды, экономическую обстановку в мире и в области, а также самые актуальные информационные поводы", — говорится в сообщении.

Также зрители увидят разговорные программы "От первого лица" и "Вольная улица", рассказывающие о ситуации в Херсонской области, и "Москва – Херсон", где специалисты из Москвы будут делиться опытом. Новостные выпуски будут выходить в эфир в 13:00, 15:00, 18:00 и 20:00, а также в полночь по местному времени.

Телерадиокомпания была создана весной 2022 года "на руинах телеканала "Скифия" и областного телецентра". Планируется, что в ближайшие дни "Таврия" начнёт вещать в объединённом мультиплексе в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.