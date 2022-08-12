Все абитуриенты медколледжей Херсонской области будут обучаться бесплатно

В медицинских колледжах Херсонской области активно идёт набор абитуриентов. В этом году поступающим предложены уникальные условия — все желающие могут обучаться бесплатно. Кроме того, благодаря поддержке России образовательные учреждения обеспечат студентов стипендиями и общежитиями. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации региона.

Абитуриентка рассказала о поступлении в медицинский колледж. Видео © t.me / Таврия. Новости

"Все желающие поступают на бюджет, контрактных мест не будет! Обеспечиваются стипендиями и при необходимости общежитием. Набор документов стандартный: аттестат об образовании, выписка к нему", — рассказал директор одного из колледжей Александр Бойко.

Сейчас учебные заведения региона активно интегрируются в российскую сферу образования. Колледжи принимают на обучение не только местных абитуриентов, но и ребят с других освобождённых территорий, а также студентов из РФ.