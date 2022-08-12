Более 60 участников российской спецоперации на Украине получили сертификаты на жильё

В реабилитационно-образовательном центре на базе филиала военного госпиталя имени А.А. Вишневского в Москве выдали госнаграды и сертификаты на жильё более 60 участникам специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила журналистам пресс-служба Минобороны России.

"Министерство обороны обеспечит вас всем необходимым набором социальных гарантий. Всем нуждающимся подобраны жилые помещения, либо по желанию будут компенсироваться затраты на съёмное жильё. Сотрудники органов жилищного обеспечения ожидают вашего прибытия к местам службы", — сказал замглавы Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом МО РФ Иван Верменников.

По его словам, задачей Москвы является как предоставление нуждающимся жилья, так и обеспечение комфортными и безопасными условиями для проживания. В мероприятии также принял участие врио начальника ГУ кадров МО генерал-лейтенант Юрий Бобров. Он передал слова благодарности главы Минобороны РФ Сергея Шойгу за мужество и отвагу.

Кроме того, Бобров выдал окончившим курсы военнослужащим удостоверения о повышении квалификации, жилищное извещение, воинские звания и удостоверения ветеранов боевых действий. Также были вручены две медали Жукова, одна Суворова и четыре "За отвагу", девять орденов Мужества, а также Георгиевский крест IV степени.