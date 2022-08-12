В Госдуме рассказали о судьбе YouTube в России

Блокировка видеохостинга YouTube на территории Росиии пока не планируется. Об этом заявил заместитель главы Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в беседе с телеграм-каналом "Диалог".

"Всё, что сегодня делает [данная] платформа, уже заслуживает блокировки по российским законам, поскольку она участвует в информационной войне против наших граждан. Но, по моим данным, блокировка YouTube пока не планируется", — сказал он.

Депутат отметил, что платформа препятствует альтернативной точке зрения, а также распространяет фейки и пропагандирует русофобию. Однако на YouTube есть большое количество научно-популярного контента, который интересен россиянам, заметил Горелкин. По его мнению, видеохостинг на территории РФ можно будет заблокировать в том случае, если появится сильный отечественный конкурент.

Ранее Горелкин заявил, что Instagram* разблокируют в РФ, если соцсеть изменит политику и официально извинится перед россиянами. Причём для этого, отметил депутат, не нужно преклонять колено или делать что-то специфическое, как это принято на Западе.