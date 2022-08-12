Участники итальянского национального движения "Сеть патриотов" провели вечером 11 августа протестную акцию перед виллой президента Украины Владимира Зеленского в Форте-дей-Марми в Тоскане. По данным источника Лайфа, протестующие выступали против "безумной политики", проводимой нынешним итальянским правительством.

Граждане Италии пожаловались, что власти продолжают наращивать военные расходы на поддержку киевского режима, который уже восемь лет бомбит русскоязычное население Донбасса. Участники протеста назвали действия правительства самоубийственными, поскольку введённые против России санкции только ухудшают энергетический кризис, бьют по карманам самих итальянцев и наносят ущерб как экспорту, так и туризму в стране.

Курорт Форте-дей-Марми был выбран не случайно. Теперь для жителей Италии он является "символом этой гнусной политики", которые отмечают, что город десятилетиями пользовался популярностью у российских туристов, а в результате пострадал от произвольного и необоснованного захвата имущества граждан РФ.

Не исключено, что такие настроения могут привести даже к захвату виллы "одного из главных виновников сложившейся трагической ситуации", Владимира Зеленского, считают участники движения.