Психотерапевт сравнил Бритни Спирс с "бабушками, которые выходят в тираж"

Певица Бритни Спирс выкладывает полуголые фотографии, так как хочет напомнить всем о себе. Об этом заявил врач-психотерапевт Александр Федорович.

"Оголение в соцсетях характерно для "бабушек, которые выходят в тираж". Им надо любыми способами о себе напомнить. Всё, что было в запасе у Бритни Спирс, она уже использовала", — приводит его слова "Вечерняя Москва".

Врач напомнил о скандалах певицы с родителями, инциденты с наркотиками, перееданием, нахождении в реабилитационных центрах и многом другом. Последнее, что осталось в её арсенале, — заявить всем, что она ещё ничего, несмотря на возраст. В связи с этим можно говорить о наличии у Спирс психических отклонений, однако без диагностики назвать конкретное заболевание невозможно.

"Если ориентироваться на её прошлое, когда ей ставили биполярное расстройство, анорексию, булимию, наркотическую зависимость, то это официально даёт нам право говорить о том, что психическое расстройство есть. А в каком психологическом статусе Спирс находится сейчас, я точно сказать не могу. Это будет некорректно", — заключил специалист.