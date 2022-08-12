Жителям Херсона и области начали выдавать водительские права и госномера с кодом 184

Первые водительские удостоверения и госномера российского образца с новым кодом 184 стали выдавать в Херсонской области. Об этом сообщил пресс-центр МВД РФ.

"Сегодня жителям Херсона и Херсонской области выданы первые водительские удостоверения и государственные регистрационные знаки установленного образца с новым региональным кодом 184", — говорится в сообщении.

Причём первые граждане получили от полицейских сувениры с символикой Госавтоинспекции РФ. По данным МВД, водители по достоинству оценили скорость и качество работы сотрудников МРЭО. А уже скоро в Херсоне и области откроются дополнительные регистрационно-экзаменационные пункты.