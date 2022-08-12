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12 августа, 13:54

Шарий назвал расследование против него в Литве попыткой "натянуть сову на глобус"

Блогер Шарий высмеял власти Литвы за "остроумное" решение начать против него расследование

Украинский блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий высмеял решение Генпрокуратуры Литвы инициировать расследование против него по подозрению в отмывании денег. Он не сомневается, что действия Вильнюса продиктованы просьбой украинских властей, которые давно преследуют Шария за оппозиционную деятельность.

"Приветствую это остроумное решение, с учётом того что я уже почти 10 лет не имею никакого отношения к Литве, у меня нет там счетов, бизнеса, недвижимости, там нет и не было никаких моих финансовых интересов, туда никогда не заходили никакие средства, и я никогда не был налоговым резидентом Литвы", — написал журналист в пятницу в своём телеграм-канале.

Шарий отметил, что ему будет интересно наблюдать за тем, как литовские власти "будут пытаться натянуть сову на глобус".

"На какое ещё позорище пойдёт власть Литовской Республики, вполне внятно превратившаяся в какой-то совково-нацистский гибрид?" — добавил он.

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Напомним, что 16 июня украинский суд запретил деятельность Партии Шария на территории государства. Имущество этой политсилы должно быть передано в пользу государства, однако данное решение ещё можно обжаловать в Верховном суде. А в мае СБУ сообщила о задержании блогера Шария в Испании. Украинская спецслужба подозревает его в госизмене и "нарушении равноправия граждан". По мнению следователей Незалежной, Шарий действовал "в ущерб национальной безопасности Украины" и, возможно, "по заказу иностранных структур". Впрочем, с испанской стороны никаких обвинений блогеру предъявлено не было. Его отпустили под подписку уже через несколько часов.

Обложка ©

YouTube / Анатолий Шарий

Алексей Берковиц

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