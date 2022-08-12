Шарий назвал расследование против него в Литве попыткой "натянуть сову на глобус"

Украинский блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий высмеял решение Генпрокуратуры Литвы инициировать расследование против него по подозрению в отмывании денег. Он не сомневается, что действия Вильнюса продиктованы просьбой украинских властей, которые давно преследуют Шария за оппозиционную деятельность.

"Приветствую это остроумное решение, с учётом того что я уже почти 10 лет не имею никакого отношения к Литве, у меня нет там счетов, бизнеса, недвижимости, там нет и не было никаких моих финансовых интересов, туда никогда не заходили никакие средства, и я никогда не был налоговым резидентом Литвы", — написал журналист в пятницу в своём телеграм-канале.

Шарий отметил, что ему будет интересно наблюдать за тем, как литовские власти "будут пытаться натянуть сову на глобус".

"На какое ещё позорище пойдёт власть Литовской Республики, вполне внятно превратившаяся в какой-то совково-нацистский гибрид?" — добавил он.