В МЧС сообщили об угрозе обрушения другой части аварийного дома в Омске
Другая сторона жилой пятиэтажки в Омске, где обрушилась часть стены, находится в аварийном состоянии. В МЧС по Омской области предупредили об угрозе обрушения.
"Вторая сторона тоже находится в аварийном состоянии, там всё оцепили", — приводит слова начальника регионального главка Владислава Колодинского ТАСС.
По словам мэра Омска Сергея Шелеста, жильцов пятиэтажки поселят в пунктах временного размещения. Собственники получат манёвренный фонд. Для работы создан штаб, он также поручил собрать информацию у людей, кому необходим ночлег, временное или постоянное пребывание, добавил он на видео, опубликованном в телеграм-канале.
Напомним, сегодня в Омске обрушилась стена пятиэтажного дома. По предварительной версии, часть здания разрушилась из-за того, что жители оборудовали под душ неподходящие для этого помещения. Сейчас на месте ЧП работает полиция и сотрудники МЧС. Спасатели уже опровергли информацию о том, что под завалами есть ребёнок.