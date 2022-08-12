В МЧС сообщили об угрозе обрушения другой части аварийного дома в Омске

Другая сторона жилой пятиэтажки в Омске, где обрушилась часть стены, находится в аварийном состоянии. В МЧС по Омской области предупредили об угрозе обрушения.

"Вторая сторона тоже находится в аварийном состоянии, там всё оцепили", — приводит слова начальника регионального главка Владислава Колодинского ТАСС.