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12 августа, 13:47
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В МЧС сообщили об угрозе обрушения другой части аварийного дома в Омске

Другая сторона жилой пятиэтажки в Омске, где обрушилась часть стены, находится в аварийном состоянии. В МЧС по Омской области предупредили об угрозе обрушения.

"Вторая сторона тоже находится в аварийном состоянии, там всё оцепили", — приводит слова начальника регионального главка Владислава Колодинского ТАСС.

По словам мэра Омска Сергея Шелеста, жильцов пятиэтажки поселят в пунктах временного размещения. Собственники получат манёвренный фонд. Для работы создан штаб, он также поручил собрать информацию у людей, кому необходим ночлег, временное или постоянное пребывание, добавил он на видео, опубликованном в телеграм-канале.

Жители обрушившегося дома в Омске обвинили чиновников в бездействии

Жители обрушившегося дома в Омске обвинили чиновников в бездействии

Напомним, сегодня в Омске обрушилась стена пятиэтажного дома. По предварительной версии, часть здания разрушилась из-за того, что жители оборудовали под душ неподходящие для этого помещения. Сейчас на месте ЧП работает полиция и сотрудники МЧС. Спасатели уже опровергли информацию о том, что под завалами есть ребёнок.

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ГУ МЧС по Омской области

Артур Лапсаков

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