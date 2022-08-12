Жители обрушившегося дома в Омске обвинили чиновников в бездействии

Жильцы дома в Омске, стена которого обрушилась, рассказали Лайфу, что они пытались доказать местным властям аварийное состояние здания последние полтора года. Однако в администрации заявили об обратном и предложили жителям скинуться на капитальный ремонт.

Жильцы обрушившегося дома в Омске рассказали, что кирпичи на стене сыпались уже год, но администрация ничего не предпринимала. Видео © LIFE

"У нас судебная экспертиза прошла — дом аварийный. А толку никакого. В администрации говорили: дом не аварийный, здесь можно сделать ремонт и жить", — сказала Екатерина.

По словам женщины, она из окна увидела, как рядом со стеной играют ребятишки, и вышла на улицу предупредить, чтобы они ушли от аварийного места, которое начало разрушаться ещё с апреля 2021 года. Спустя несколько минут часть здания обрушилась окончательно.

Другая жительница поведала, что чиновники предлагали жильцам скинуться на ремонт дома, заплатив по 200 тысяч с квартиры. Якобы в администрации пообещали дать людям два миллиона, если те соберут 55 миллионов. При этом, по её словам, разрушаться начала уже и другая сторона здания.