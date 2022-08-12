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12 августа, 13:21

Чехия предложила странам Евросоюза в конце августа обсудить запрет на "шенген" для россиян

Чехия предложила странам Евросоюза в конце августа обсудить запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. По данным агентства AFP, встреча по этому вопросу должна пройти в Праге.

"Полный запрет на выдачу виз всеми государствами – членами Евросоюза мог бы оказаться ещё одной весьма эффективной санкцией против России. В период российской агрессии, которую Кремль продолжает наращивать, не может быть и речи о привычном для российских граждан туризме", — сказал глава МИД Чехии Ян Липавский.

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Ранее стало известно, что Эстония закроет въезд для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными Таллином. При этом представитель генсека ООН Дюжаррик выступил против дискриминации россиян. Вместе с тем он не стал прямо высказываться против визовой политики Эстонии.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

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