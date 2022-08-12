Туроператор рассказал, кто заменил россиян на греческих курортах

Уровень туризма в Греции достиг показателей успешного 2019 года. Этим летом гостей из РФ заменили граждане Литвы, Латвии и Эстонии. Нехватка россиян ощущается только в отелях премиум-сегмента, которые находятся на Крите, Халкидики и Западном Пелопоннесе, где доля туристов из РФ достигала 25% от общего числа. Об этом рассказал управляющий директор "Tez Tour Греция" Димитрис Харитидис.

"Можно сказать, что с самого начала лета в отелях и самолётах уже была нехватка мест — столько желающих отдохнуть здесь. Многие объекты размещения встали на стоп вплоть до конца сезона. Таким образом, на местном туризме отсутствие россиян практически не сказалось", — заявил Харитидис в интервью РИА "Новости".

При этом он отметил, что, после того как россиянам был закрыт путь в Грецию, в стране сократились продажи дорогих экскурсий. Также понесли убытки региональные магазины и таверны, которые раньше часто посещали туристы из РФ.

При этом в пресс-службе туроператора отметили, что Греция продолжает пользоваться наибольшей популярностью у россиян среди европейских направлений. Граждане бронируют как полноценные туры, добираясь до республики со стыковками, так и просто номера для проживания.