Сотрудникам ФСБ будут засчитывать день службы на границах у зоны СВО за два

Сотрудникам ФСБ, несущим службу на границах, примыкающих к районам проведения специальной военной операции, один день службы будут засчитывать за два. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

"Засчитывать военнослужащим органов Федеральной службы безопасности, непосредственно выполняющим (выполнявшим) задачи по охране государственной границы РФ на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины, в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях один день выполнения задач... за два дня", — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Также время лечения после ранений, полученных в ходе службы на этих территориях, будет засчитываться в срок службы из расчёта один месяц за два.