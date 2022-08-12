У "Вкусно – и точка" появилось название для иностранцев

По данным телеграм-канала, у заведений также появится кока-кола, которая будет называться "кола – и точка". А кофе в ресторанах приобретёт имя "кофе – и точка". Известно, что компания владельца "Макдоналдса" в России Александра Говора уже обратилась в Роспатент, чтобы зарегистрировать данные бренды. По данным СМИ, также добавятся названия "Авто – и точка", "Доставка – и точка" и "Комбо – и точка".