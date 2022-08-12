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12 августа, 13:03

У "Вкусно – и точка" появилось название для иностранцев

"Вкусно – и точка" для иностранцев будет называться Tasty. And That's It

Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" для иностранцев будет называться Tasty. And That's It. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, у заведений также появится кока-кола, которая будет называться "кола – и точка". А кофе в ресторанах приобретёт имя "кофе – и точка". Известно, что компания владельца "Макдоналдса" в России Александра Говора уже обратилась в Роспатент, чтобы зарегистрировать данные бренды. По данным СМИ, также добавятся названия "Авто – и точка", "Доставка – и точка" и "Комбо – и точка".

  • Бренды, которые планируется зарегистрировать. Фото © Telegram / Mash
    Бренды, которые планируется зарегистрировать. Фото © Telegram / Mash
  • Бренды, которые планируется зарегистрировать. Фото © Telegram / Mash
    Бренды, которые планируется зарегистрировать. Фото © Telegram / Mash
  • Бренды, которые планируется зарегистрировать. Фото © Telegram / Mash
    Бренды, которые планируется зарегистрировать. Фото © Telegram / Mash
  • Бренды, которые планируется зарегистрировать. Фото © Telegram / Mash
    Бренды, которые планируется зарегистрировать. Фото © Telegram / Mash
  • Бренды, которые планируется зарегистрировать. Фото © Telegram / Mash
    Бренды, которые планируется зарегистрировать. Фото © Telegram / Mash
  • Бренды, которые планируется зарегистрировать. Фото © Telegram / Mash
    Бренды, которые планируется зарегистрировать. Фото © Telegram / Mash

Бренды, которые планируется зарегистрировать. Фото © Telegram / Mash

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AP: McDonald's намерена открыть рестораны на Украине в ближайшие месяцы

AP: McDonald's намерена открыть рестораны на Украине в ближайшие месяцы

Ранее Лайф писал, что картошка фри, временно вычеркнутая из меню ресторанов "Вкусно – и точка", исчезла оттуда из-за последствий антироссийских санкций. Все крупнейшие производители картофеля отказали России в поставках своей продукции, заявил гендиректор сети Олег Пароев.

Обложка ©

ТАСС / Гердо Владимир

Никита Осипов
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