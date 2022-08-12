Названы наиболее популярные в Петербурге виды спорта

Аналитики зафиксировали в Санкт-Петербурге увеличение спроса на индивидуальных тренеров. При этом самыми востребованными оказались инструкторы по боксу, но также активно горожане ищут наставников по волейболу, баскетболу, бегу, плаванию и теннису, пишет газета "Петербургский дневник".

В петербургской спортивной федерации бокса отметили, что ежегодный прирост занимающихся составляет 10%. По словам замруководителя организации Максима Кувачева, таких показателей удалось достичь за счёт хорошей работы федерации и успехов россиян на международной арене.

Популярность бега же обусловлена его "демократичностью", ведь для занятия им не нужно ничего, кроме кроссовок и удобной одежды, считает легкоатлет, руководитель команды "Пейсмейкеры Санкт-Петербурга" Алексей Белоусов. Кроме того, Петербург может предложить живописные маршруты с видами на дворцы, набережные и мосты.

При этом выросло и число посетителей обычных фитнес-центров. Особенно в сравнении с пандемийными годами. По разным оценкам, прирост клиентов составил 35%–50%, уточнила глава представительства Ассоциации операторов фитнес-индустрии в Санкт-Петербурге и Ленобласти Наталья Борулько.

"Среди активных посетителей фитнес-центров — молодые люди в возрасте 20–25 лет и старше, также растёт число горожан 40+ и 50+. Всех приводят самые разные причины: кто-то хочет просто привести себя в форму, а кому-то необходимо снять стресс и напряжение или просто получить удовольствие", — сказала она.