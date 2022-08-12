На Запорожской АЭС не исключают аварийную остановку реактора из-за обстрелов ВСУ

Обстрелы Запорожской АЭС со стороны Украины могут привести к аварийной остановке реактора. Об этом сообщил член главного совета администрации региона, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире Первого канала. По его словам, ВСУ целенаправленно бьют по охладительному контуру, который гарантирует безопасность и систему охлаждения реакторов. Если система нарушена, может начаться неконтролируемый процесс, предупредил Рогов.

"Здесь есть несколько уровней защиты, и в случае начала подобных процессов удары террористов Зеленского могут привести к аварийной остановке реактора. Достаточно после вывода из строя ЛЭП нарушить процесс подачи воды, это то, что они пытаются сделать", — сказал он.

Ранее стало известно, что власти региона также не исключают сценария с консервацией Запорожской АЭС.