На Запорожской АЭС не исключают аварийную остановку реактора из-за обстрелов ВСУ
Обстрелы Запорожской АЭС со стороны Украины могут привести к аварийной остановке реактора. Об этом сообщил член главного совета администрации региона, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире Первого канала. По его словам, ВСУ целенаправленно бьют по охладительному контуру, который гарантирует безопасность и систему охлаждения реакторов. Если система нарушена, может начаться неконтролируемый процесс, предупредил Рогов.
"Здесь есть несколько уровней защиты, и в случае начала подобных процессов удары террористов Зеленского могут привести к аварийной остановке реактора. Достаточно после вывода из строя ЛЭП нарушить процесс подачи воды, это то, что они пытаются сделать", — сказал он.
Ранее стало известно, что власти региона также не исключают сценария с консервацией Запорожской АЭС.
Как рассказывал Лайф, в последнее время украинские военные усилили обстрелы Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем российской стороны. С начала августа противник запустил по этой цели десятки ударных беспилотников и ракет из реактивных систем залпового огня. Лишь за вчерашний день было зафиксировано пять прилётов в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Ещё пять прилётов произошло в районе пожарной части, расположенной неподалёку от АЭС. Во второй половине дня власти заявили о попадании ещё трёх снарядов ВСУ в район хранилища изотопов на электростанции.
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