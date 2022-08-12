В Риме спасатели 8 часов вызволяли грабителя, застрявшего в подкопе к банку

Итальянским спасателям пришлось потрудиться, чтобы вызволить горе-грабителя из подкопа, который был сделан к одному из римских банков. Причём напарники преступника так переживали за него, что даже не сбежали с места происшествия, сообщает kp.ru.





Примерно две недели назад злоумышленники арендовали пустующее помещение на одной из улиц района Аурелио и вырыли тунель от бывшего магазина к хранилищу, расположенному возле банка в Риме. А пока делали подкоп, выключали свет и телефонную связь. При этом жители престижного района не могли ничего сделать с этим, ведь прибывающие на вызов службы только разводили руками, поскольку к их приезду всё сразу же включалось.

Но однажды на место приехали полицейские, пожарные, спасатели и карабинеры. Они получили сигнал о застрявшем в собственном же подкопе грабителе банка на глубине шести метров. Как оказалось, преступники не укрепили стены туннеля и в результате в середине раскопок произошёл обвал грунта. Чтобы достать горе-грабителя, спасатели сделали параллельный подкоп. На спасение мужчины понадобилось более восьми часов. В результате его достали под аплодисменты очевидцев и госпитализировали.

А его напарников, которые уже были ранее судимы за грабежи и кражи, сразу же задержали карабинеры. Как выяснилось, они оформили договор аренды на одного из членов группировки и звонили в службы спасения с мобильного телефона другого, а потом даже не сбежали с места происшествия, наблюдая за происходящим.