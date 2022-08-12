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12 августа, 13:25

Болельщики подняли на вершину Эльбруса свитеры петербургской хоккейной команды СКА

<p>Болельщики подняли на Эльбрус свитеры хоккейного клуба СКА. Обложка © <a href="https://topspb.tv/news/2022/08/12/bolelshiki-podnyali-svitery-ska-i-ska-1946-na-vershinu-elbrusa/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеканал "Санкт-Петербург"</a></p>

Болельщики подняли на Эльбрус свитеры хоккейного клуба СКА. Обложка © Телеканал "Санкт-Петербург"

Болельщики подняли на вершину горы Эльбрус джерси любимого питерского хоккейного клуба СКА, а также оригинальный свитер обладателя Кубка Харламова нападающего СКА-1946 Андрея Проскурнина. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

"Наш клуб имеет огромную армию болельщиков, и этим летом самые отважные из них решили выразить свою любовь к СКА восхождением на Эльбрус с символикой любимых команд", — рассказали участники экспедиции.

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Григорий Воронцов

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