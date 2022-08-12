Болельщики подняли на вершину Эльбруса свитеры петербургской хоккейной команды СКА
Болельщики подняли на Эльбрус свитеры хоккейного клуба СКА. Обложка © Телеканал "Санкт-Петербург"
Болельщики подняли на вершину горы Эльбрус джерси любимого питерского хоккейного клуба СКА, а также оригинальный свитер обладателя Кубка Харламова нападающего СКА-1946 Андрея Проскурнина. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
"Наш клуб имеет огромную армию болельщиков, и этим летом самые отважные из них решили выразить свою любовь к СКА восхождением на Эльбрус с символикой любимых команд", — рассказали участники экспедиции.
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