"Фенербахче" и другие клубы Европы, фанаты которых активно поддерживают Россию Далеко не все поклонники футбола в Старом Свете разделяют позицию большинства политиков и их антироссийские высказывания. Лайф собрал примеры поддержки России фанатами на футбольных матчах. 28 июля, 11:07 Фото © Ahmet Okatali / Anadolu Agency via Getty Images

Минувшим вечером фанаты турецкого "Фенербахче" устроили достаточно неожиданный перформанс во время домашнего матча Лиги чемпионов против киевского "Динамо". После пропущенного гола поклонники стамбульцев начали громко выкрикивать: "Владимир Путин", чем не могли не задеть киевлян. Лайф рассказывает о других случаях, когда европейские фанаты поддерживали Россию прямо во время матчей.

Фанаты "Фенербахче" скандировали: "Владимир Путин"

Фото © Jakub Porzycki / Anadolu Agency via Getty Images

Неожиданно, но фанатский перформанс стал главным событием матча "Фенербахче" — "Динамо" (Киев) в Лиге чемпионов. Ни три гола, ни дальнейший выход представителей Украины в следующий раунд не волновали общественность так же сильно, как выкрики "Владимир Путин" от поклонников стамбульцев. Эпизод произошёл в начале второго тайма после гола Виталия Буяльского, который вывел "Динамо" вперёд.

Буквально тут же весь стадион в Стамбуле запел: "Ла-ла-ла-ла, Владимир Путин". Тем самым турецкие фанаты поддержали не только президента России, но и всю нашу страну. Примечательно, что акцию они продолжили в соцсетях, правда, немного промазали. Турецкие фанаты, вероятнее всего, планировали оставить пророссийские комментарии в аккаунте киевского "Динамо", однако сделали это на странице их одноклубников из Москвы.

Болельщики турецкого "Фенербахче" скандируют "Владимир Путин". Видео © Telegram / K/On/Off

Разумеется, что такая акция не могла не задеть представителей "Динамо" из Киева. Так, главный тренер команды Мирча Луческу (который, кстати, работал в "Зените" несколько лет назад) отказался приходить на пресс-конференцию, а после охарактеризовал подобную акцию одним словом "жаль". Правда, дальше "Фенербахче" в Лиге чемпионов не прошёл, уступив по сумме двух матчей.

Кстати, такие заряды фанатов "Фенербахче" могут очень не понравиться чиновникам из UEFA. Не исключено, что подобная акция будет рассмотрена членами дисциплинарных комитетов и органов, которые в дальнейшем накажут стамбульский клуб.

Болельщики из Сербии: "Црвена звезда", "Воеводина"

Самую активную поддержку России всегда высказывают балканские поклонники футбола. Представители фанатского движения в Сербии не только дружат со своими коллегами из России, но и не стесняются активно скандировать пророссийские кричалки и даже вывешивать флаги нашей страны на трибунах. Причём делая это на абсолютно любых матчах.

Одними из первых Россию поддержали фанаты клуба "Воеводина" из Сербии, организовавшие яркий перформанс во время матча местного чемпионата против команды "Чукарички". На своей трибуне активные фанаты вывесили плакат с сербским и российским флагами, который сопровождался надписью: "Братья навек", а подкрепили это они мощными зарядами.

— Русские и сербы — братья навек! — выкрикивали фанаты.

Ещё одним ярким клубом, который мощно в Европе поддерживает Россию, стала "Црвена звезда". Причём речь не только о футбольных фанатах, но и о баскетбольных. Самый яркий перформанс выдали поклонники футбольного клуба из Белграда на матче Лиги Европы УЕФА. Тогда они вывесили на трибуне плакаты, на которых красными буквами на белой бумаге были написаны страны с датами нападения США на них. В список попали Ирак, Афганистан и, конечно же, Югославия.

Сербские фанаты вывесили список нападений США на другие страны. Видео © Twitter 101% ULTRAS / ULTRAS

Примечательно, что в том матче данный перформанс помог сербам выиграть — 2:1, однако пройти грозных шотландцев и попасть в следующий раунд "Црвена звезда" не смогла. Зато фанатская активность запомнилась многим любителям футбола надолго как один из самых ярких и мощно организованных перформансов.

Примерно так же РФ поддерживают и поклонники баскетбольной "Црвены звезды". Во время матча Евролиги против "Басконии" они выкрикивали "Русские и сербы — братья навсегда". Забавно, но и баскетбольной "Црвене звезде" подобная акция помогла победить в отдельно взятом матче — 86:83. Позднее сербские болельщики требовали убрать из команды американского баскетболиста Аарона Уайта, который выступал против спецоперации РФ на Украине.

Поддерживали Россию и фанаты клуба "Борац" из города Баня-Лука в Боснии и Герцеговине во время матча местного чемпионата. Причём выкрикивали фанаты не только пророссийские лозунги, но и антинатовские. Как вы понимаете, у местных жителей к НАТО особая "любовь". Бывали и менее масштабные случаи. Например, фанат сборной Армении начал выкрикивать "Россия, Россия!" во время матча молодёжной сборной своей страны против сверстников с Украины.

Фото © Ahmet Okatali / Anadolu Agency via Getty Images Будут ли европейские фанаты продолжать поддерживать Россию? 0 Да Нет, это редкие истории

Авторы Шамиль Гаджиев