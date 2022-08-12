США перебросили в Европу военных элитной дивизии "Кричащие орлы"

Соединённые Штаты перебросили в Европу военных элитной дивизии американской армии под названием "Кричащие орлы". Об этом в "Твиттере" сообщила миссия США в НАТО.









"Спустя 80 лет 101-я воздушно-десантная дивизия, известная как "Кричащие орлы", возвращается в Европу", — говорится в сообщении.

Около 2,4 тысячи солдат будут размещены в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. Это необходимо для защиты воздушного фланга НАТО, отметили в сообщении.