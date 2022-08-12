НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 августа, 13:37

США перебросили в Европу военных элитной дивизии "Кричащие орлы"

Соединённые Штаты перебросили в Европу военных элитной дивизии американской армии под названием "Кричащие орлы". Об этом в "Твиттере" сообщила миссия США в НАТО.

  • США перебросили в Европу воздушно-десантную дивизию "Кричащие орлы". Фото © Twitter / USNATO
    США перебросили в Европу воздушно-десантную дивизию "Кричащие орлы". Фото © Twitter / USNATO
  • США перебросили в Европу воздушно-десантную дивизию "Кричащие орлы". Фото © Twitter / USNATO
    США перебросили в Европу воздушно-десантную дивизию "Кричащие орлы". Фото © Twitter / USNATO
  • США перебросили в Европу воздушно-десантную дивизию "Кричащие орлы". Фото © Twitter / USNATO
    США перебросили в Европу воздушно-десантную дивизию "Кричащие орлы". Фото © Twitter / USNATO
  • США перебросили в Европу воздушно-десантную дивизию "Кричащие орлы". Фото © Twitter / USNATO
    США перебросили в Европу воздушно-десантную дивизию "Кричащие орлы". Фото © Twitter / USNATO

США перебросили в Европу воздушно-десантную дивизию "Кричащие орлы". Фото © Twitter / USNATO

1 / 4

"Спустя 80 лет 101-я воздушно-десантная дивизия, известная как "Кричащие орлы", возвращается в Европу", — говорится в сообщении.

Около 2,4 тысячи солдат будут размещены в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. Это необходимо для защиты воздушного фланга НАТО, отметили в сообщении.

В армии США начали тестировать форменный бюстгальтер

В армии США начали тестировать форменный бюстгальтер

Ранее США заявили о приверженности выполнению СНВ-3. Сейчас Вашингтон больше, чем когда-либо со времён холодной войны, должен работать над снижением риска гонки вооружений или новой ядерной эскалации, сослался представитель Госдепа на слова американского президента Джо Байдена.

Обложка ©

Twitter / USNATO

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров