США перебросили в Европу военных элитной дивизии "Кричащие орлы"
Соединённые Штаты перебросили в Европу военных элитной дивизии американской армии под названием "Кричащие орлы". Об этом в "Твиттере" сообщила миссия США в НАТО.
"Спустя 80 лет 101-я воздушно-десантная дивизия, известная как "Кричащие орлы", возвращается в Европу", — говорится в сообщении.
Около 2,4 тысячи солдат будут размещены в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. Это необходимо для защиты воздушного фланга НАТО, отметили в сообщении.
Ранее США заявили о приверженности выполнению СНВ-3. Сейчас Вашингтон больше, чем когда-либо со времён холодной войны, должен работать над снижением риска гонки вооружений или новой ядерной эскалации, сослался представитель Госдепа на слова американского президента Джо Байдена.
Twitter / USNATO