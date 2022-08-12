Президент Финляндии Ниинистё предупредил ЕС об "утере единства" из-за энергокризиса

Единство Европы может оказаться под угрозой из-за надвигающегося энергетического кризиса, таким мнением поделился президент Финляндии Саули Ниинистё в интервью изданию Maaseudun Tulevaisuus.

"Мы, в Финляндии, давно привыкли жить с мыслью, что в следующем году всё будет лучше. Этот поворотный момент, при котором как прежде уже не будет, а вызовы только растут, весьма сложен. Это может повлиять и на единство Европы", — отметил политик.

Ниинистё добавил, что его также беспокоит дальнейшая эскалация украинского конфликта, который ставит под угрозу весь энергетический сектор как Финляндии, так и других государств ЕС. По словам президента, европейцам придётся привыкнуть к тому, что экономика больше не будет улучшаться год за годом.

Глава Финляндии отметил, что сейчас у европейских стран в приоритете обретение самодостаточности и это касается как сферы безопасности, так и продовольствия.