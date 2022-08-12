В Италии рассказали, чем чревато желание Зеленского "вернуть" Крым военным путём
La Stampa: Желание Зеленского вернуть Крым может привести к тотальной мировой войне
Желание президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым военным путём может превратить нынешний кризис в полноценную мировую войну. Такое мнение выразил итальянский журналист Доменико Куирико в статье для издания La Stampa. По его мнению, если ВСУ нападут на полуостров, Москва отреагирует крайне жёстко и то, что происходит сейчас на Украине, окажется "лишь временным этапом перед адом".
"Если Зеленский решил начать именно с Крыма "возвращение территорий", эти шесть месяцев окажутся лишь временным этапом перед адом. Попытка вернуть Крым — манёвр, который не может произойти без зелёного света со стороны США, и это означает, что преобладающей идеей станет борьба до победного конца, тотальная, без ограничения средств", — предупредил Куирико.
По его мнению, в случае такого развития событий единственный шанс на перемирие, возможности договориться и урегулировать интересы будут уничтожены. Читатели издания согласились с позицией журналиста. Они отметили, что Зеленский сейчас тянет США на новый уровень конфликта.
"Если бы ситуация не была трагичной и не могла стать намного хуже, она была бы прямо-таки комичной. США думали, что использовали Зеленского для ведения опосредованного конфликта с Россией, не запачкав рук и потратив чуточку денег, а теперь всё больше и больше обнаруживают, что на самом деле Зеленский использует их в своих целях и тащит на тот уровень конфликта, который совершенно не был в планах. И они уже не знают, как из него выйти", — написал один из пользователей.
Напомним, ранее на Украине заявили, что после начала спецоперации подходы Киева в отношении Крыма изменились. Теперь добиваться "возвращения" полуострова президент Незалежной Владимир Зеленский намерен военным путём. После этого экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер сказал, что желание Киева вернуть Крым таким образом — абсурдно.
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