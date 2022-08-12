В Италии рассказали, чем чревато желание Зеленского "вернуть" Крым военным путём

Желание президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым военным путём может превратить нынешний кризис в полноценную мировую войну. Такое мнение выразил итальянский журналист Доменико Куирико в статье для издания La Stampa. По его мнению, если ВСУ нападут на полуостров, Москва отреагирует крайне жёстко и то, что происходит сейчас на Украине, окажется "лишь временным этапом перед адом".

"Если Зеленский решил начать именно с Крыма "возвращение территорий", эти шесть месяцев окажутся лишь временным этапом перед адом. Попытка вернуть Крым — манёвр, который не может произойти без зелёного света со стороны США, и это означает, что преобладающей идеей станет борьба до победного конца, тотальная, без ограничения средств", — предупредил Куирико.

По его мнению, в случае такого развития событий единственный шанс на перемирие, возможности договориться и урегулировать интересы будут уничтожены. Читатели издания согласились с позицией журналиста. Они отметили, что Зеленский сейчас тянет США на новый уровень конфликта.