В Анталье вооружённый пистолетом мужчина взял в заложники директора банка
В Кепезском районе Антальи неизвестный взял в заложники директора местного отделения банка
Фото с места захвата заложника в Анталье. Обложка © Twitter / Biekonomi.net | Güncel Haberler
В Кепезском районе Антальи неизвестный взял в заложники директора местного отделения банка рядом с египетским базаром. Здание оцепила полиция. Информации о других заложниках нет. Об этом сообщает Hurriyet.
По данным издания, правоохранители, вооружённые и одетые в бронежилеты, прибыли к зданию и установили защитную ленту вокруг него. На данный момент они готовятся провести спецоперацию. Уточняется, что преступник вооружён пистолетом. Информации о нахождении клиентов внутри отделения банка нет.
Ранее Лайф рассказывал, что 18 человек погибли в ходе полицейской операции в Рио-де-Жанейро. Правоохранители проводили рейд против банды угонщиков.