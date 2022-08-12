В Анталье вооружённый пистолетом мужчина взял в заложники директора банка

В Кепезском районе Антальи неизвестный взял в заложники директора местного отделения банка рядом с египетским базаром. Здание оцепила полиция. Информации о других заложниках нет. Об этом сообщает Hurriyet.

По данным издания, правоохранители, вооружённые и одетые в бронежилеты, прибыли к зданию и установили защитную ленту вокруг него. На данный момент они готовятся провести спецоперацию. Уточняется, что преступник вооружён пистолетом. Информации о нахождении клиентов внутри отделения банка нет.