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12 августа, 13:49

В Анталье вооружённый пистолетом мужчина взял в заложники директора банка

В Кепезском районе Антальи неизвестный взял в заложники директора местного отделения банка

<p>Фото с места захвата заложника в Анталье. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/biekonominet/status/1558086121380352004" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Biekonomi.net | Güncel Haberler</a></p>

Фото с места захвата заложника в Анталье. Обложка © Twitter / Biekonomi.net | Güncel Haberler

В Кепезском районе Антальи неизвестный взял в заложники директора местного отделения банка рядом с египетским базаром. Здание оцепила полиция. Информации о других заложниках нет. Об этом сообщает Hurriyet.

По данным издания, правоохранители, вооружённые и одетые в бронежилеты, прибыли к зданию и установили защитную ленту вокруг него. На данный момент они готовятся провести спецоперацию. Уточняется, что преступник вооружён пистолетом. Информации о нахождении клиентов внутри отделения банка нет.

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Григорий Воронцов

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