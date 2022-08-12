Черногория объявила российского дипломата персоной нон грата

Российский дипломат объявлен персоной нон грата в Черногории. В течение ближайших семи дней он должен покинуть территорию страны. Об этом сообщается на странице Министерства иностранных дел республики в "Твиттере".

"Формальная нота об этом решении, в которой указан семидневный срок для того, чтобы покинуть территорию Черногории, вручена сегодня послу Российской Федерации Владиславу Масленникову", — сообщили в МИД.