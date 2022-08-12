Черногория объявила российского дипломата персоной нон грата
Российский дипломат объявлен персоной нон грата в Черногории. В течение ближайших семи дней он должен покинуть территорию страны. Об этом сообщается на странице Министерства иностранных дел республики в "Твиттере".
"Формальная нота об этом решении, в которой указан семидневный срок для того, чтобы покинуть территорию Черногории, вручена сегодня послу Российской Федерации Владиславу Масленникову", — сообщили в МИД.
А ранее Лайф писал о том, что Черногория начала замораживать приобретённую россиянами недвижимость. Глава МИД республики сообщал, что всего будет заморожено 44 объекта. По его словам, это связано с санкциями против России в связи со спецоперацией на Украине.
Unsplash