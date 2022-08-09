Зеленский просит Европу "отменить" всех россиян Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, как новые русофобские инициативы украинского президента убеждают россиян в необходимости спецоперации. 16746 16746 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Alexey Furman

Второй сорт

Владимир Зеленский призывает Запад ужесточить санкционную политику в адрес России. По его мнению, США и Евросоюз должны теперь наказывать "каждого россиянина" — всё население страны, которое "выбрало эту власть" и "не кричит на неё" из-за идущей спецоперации. В частности, он призвал западные страны полностью запретить въезд для граждан РФ.

— Они должны жить в своём мире, пока не изменят философию, — пояснил свою мысль глава Украины.

Отечественные политики на такую инициативу отреагировали так, как полагается: проведением интересных ассоциаций.

— Главный украинский клоун предложил "призвать к ответственности всё население России". Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть ещё вопросы о природе украинской власти? — задаёт риторический вопрос замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Вопросов, конечно, нет. Как нет и к руководству Эстонии и ряда других стран, у которых Зеленский слямзил идею о запрете на въезд для россиян. Но в то же время к ним нужно испытывать и чувство благодарности, ведь подобные инициативы (как и их лайт-варианты, наподобие "каждый россиянин при въезде в ЕС должен подписывать бумажку о том, что он против Путина и войны на Украине") оказывают огромную услугу России, вносят весомый вклад в формирование российского гражданского общества, а также прекрасно развеивают всякие мифы западной пропаганды о тамошних свободах и ценностях.

Например, взять слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас. Аргументируя позицию Зеленского, она заявила, что "посещение Европы — это привилегия, а не часть прав человека", а значит, россиянам нужно переставать выдавать туристические шенгенские визы, поскольку "основные тяготы от въезда россиян падают на граничащие [с Россией] страны в лице Эстонии, Латвии и Финляндии".

И сейчас речь даже не о том, что "тяготы" эти выражаются в виде дополнительных доходов для местных бюджетов от прибывающих россиян: как известно, настоящий прибалтийский националист должен жить без русских денег. Речь о том, что Европа, США и прочий западный мир всех убеждали, что право людей на свободное пересечение границ есть одно из базовых прав человека. Сейчас же, когда выясняется, что посещать эстонские деревни либо загаженные (в буквальном смысле слова) улицы Брюсселя или Берлина есть самая настоящая привилегия для россиян, госпожа Каллас автоматически переводит их в разряд людей второго сорта. Унтерменш. Не за их политические взгляды, а просто потому, что они россияне.

— Посещение Европы — это привилегия, а не право человека. Хватит выдавать визы русским, — написала премьер-министр Эстонии Кая Каллас в "Твиттере".

Говорите, Шура, говорите

Ровно эту же мысль и транслирует господин Зеленский, призывающий наказывать граждан России исключительно за то, что они являются гражданами России. Возможно, ему кажется, что тем самым он помогает Западу "спастись" от РФ. На самом же деле, призывая западные страны вводить тотальные санкции против российского общества (а сюда включается не только запрет на въезд, но и, в частности, полный запрет на покупку российских энергоресурсов), украинский президент делает огромное одолжение российской власти и подкладывает самую настоящую украинскую свинью всем западным борцам информационного фронта. Тем, которые прикладывают колоссальные усилия для того, чтобы заткнуть Зеленского и иже с ними с их идеями о "кенселлинге" россиян.

Логика ведь очень проста. Единственным способом для Запада выиграть баталию вокруг Украины является принуждение России к отказу от дальнейшего проведения спецоперации. Запугать Владимира Путина не получается, заставить его экономически не получается, даже изолировать Москву не получается. Принудить Россию к отказу можно лишь одним-единственным способом — через давление изнутри. Через внесение раскола в российское общество, через стимулирование российского среднего класса (прежде всего жителей крупных городов) выходить на улицы с акциями протеста. С требованиями, созвучными тем, с которыми выходили во время Афганской войны или чеченской: "Прекратите бессмысленную войну! Верните наших солдат домой! Это чужая война!"

Зеленский же, по сути, подрывает эту политику. Регулярные обстрелы украинскими властями городов Донбасса и убийство мирных русских людей доказывают всем сомневающимся, что это не "чужая война" — это война, где нацисты и выруси убивают русских просто за то, что они русские. Регулярные пытки российских пленных на камеру, которые совершаются с молчаливого согласия Банковой, доказывают, что с украинским режимом невозможно сосуществовать — его нужно демонтировать.

Позиционирование Зеленским и европейцами всех россиян как людей второго сорта доказывает всё ещё сомневающимся базовый факт: каким бы проевропейским ни был россиянин, Европа не будет считать его "белым человеком". Нас не будут любить и считать частью европейской семьи, как не любили и не считали все последние сотни лет. Нас могут лишь бояться и уважать — но в том случае, если мы выиграем спецоперацию на Украине. Если же мы проиграем или сдадимся, то будем "слабыми чужими" — теми, кого нужно добить, чтобы снова не набрали силу.

Именно поэтому число сторонников спецоперации столь велико, а рейтинг президента высок и сравнялся с уровнем времён воссоединения с Крымом. Именно поэтому россияне всё больше и больше убеждаются в том, что спецоперацию нужно довести до полной победы. Одной на всех. И спасибо пану Зеленскому, что он по мере сил и возможностей помогает российским властям довести до общества эту простую, но очень важную мысль.

Фото © Getty Images / Samir Hussein / WireImage Почему Зеленский своими заявлениями лишь сокращает срок своего президентства? 0 Преступный режим должен быть свергнут, а Украина освобождена Зеленский готовится к самоликвидации У него не осталось других инструментов

Авторы Геворг Мирзаян