Юрист уверен, что скопинский маньяк не сядет в тюрьму по делу о сокрытии убийства

Решение отправить скопинского маньяка Виктора Мохова под домашний арест по делу о сокрытии убийства может говорить о том, что его не привлекут к реальному лишению свободы. Об этом заявил юрист Василий Воробьёв.

"Обычно у адвокатов есть такая практика: если человека отправили под стражу, ему практически наверняка грозит лишение свободы. Если же человека не собираются привлекать к реальному лишению свободы, то, как и в нашем случае, назначают меру пресечения в виде домашнего ареста. Вероятность того, что его привлекут к уголовной ответственности и лишению свободы, невелика", — цитирует эксперта "Газета.ru".

Если же у следствия возникнут основания переквалифицировать действия Мохова как соучастие в преступлении, то, скорее всего, его отправят под стражу. Домашний арест надёжно ограничивает человека от совершения противоправных поступков и позволяет контролировать его местонахождение, добавил Воробьёв.