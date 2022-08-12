Юрист уверен, что скопинский маньяк не сядет в тюрьму по делу о сокрытии убийства
Юрист Воробьёв объяснил решение суда не заключать скопинского маньяка под стражу
Решение отправить скопинского маньяка Виктора Мохова под домашний арест по делу о сокрытии убийства может говорить о том, что его не привлекут к реальному лишению свободы. Об этом заявил юрист Василий Воробьёв.
"Обычно у адвокатов есть такая практика: если человека отправили под стражу, ему практически наверняка грозит лишение свободы. Если же человека не собираются привлекать к реальному лишению свободы, то, как и в нашем случае, назначают меру пресечения в виде домашнего ареста. Вероятность того, что его привлекут к уголовной ответственности и лишению свободы, невелика", — цитирует эксперта "Газета.ru".
Если же у следствия возникнут основания переквалифицировать действия Мохова как соучастие в преступлении, то, скорее всего, его отправят под стражу. Домашний арест надёжно ограничивает человека от совершения противоправных поступков и позволяет контролировать его местонахождение, добавил Воробьёв.
"Учитывая, что на нём и так лежат определённые ограничения в виде запрета покидать дом в тёмное время суток, покидать муниципальное образование, в котором он проживает, скорее всего, суд склонялся к версии по домашнему аресту. <…> Скорее всего, на данном этапе утверждать, что его посадят в тюрьму, возможности у них нет", — добавил юрист.
Напомним, 7 августа во дворе заброшенного дома в Скопинском районе было найдено тело мужчины. Следователи по факту этого преступления возбудили уголовное дело по статье "Заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений", по которому и проходит скопинский маньяк.
Кадр из видео телеграм-канала "Следком"