Гарфилд-нарушитель: Уральскому водителю пришёл штраф из-за игрушечного кота

В Екатеринбурге водителю "газели" выписали штраф из-за непристёгнутого пассажира, который на деле оказался игрушечным котом на лобовом стекле. Об этом сообщает E1.ru.

Почему-то инспектор, формирующий штрафы с автоматических камер, не обратил внимания на отсутствие пассажира на кресле, а техника попросту допустила ошибку. Сотрудник выбрал несколько кадров и подписал постановление.

Позже в областном ГИБДД признали, что "кота" можно было не пристёгивать, а водитель не должен платить соответствующий штраф.

"Постановление было вынесено ошибочно. В настоящее время с гражданином состоялся разговор, был разъяснён порядок обжалования постановления. В ближайшее время он обратится с обжалованием — и постановление будет отменено", — отметили в ведомстве.