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12 августа, 14:25

Гарфилд-нарушитель: Уральскому водителю пришёл штраф из-за игрушечного кота

В Екатеринбурге водителю пришёл штраф из-за игрушечного кота

<p>В Екатеринбурге водителю пришёл штраф из-за непристёгнутого игрушечного кота. Обложка © <a href="https://www.e1.ru/text/transport/2022/08/12/71565203/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">E1.ru</a></p>

В Екатеринбурге водителю пришёл штраф из-за непристёгнутого игрушечного кота. Обложка © E1.ru

В Екатеринбурге водителю "газели" выписали штраф из-за непристёгнутого пассажира, который на деле оказался игрушечным котом на лобовом стекле. Об этом сообщает E1.ru.

Почему-то инспектор, формирующий штрафы с автоматических камер, не обратил внимания на отсутствие пассажира на кресле, а техника попросту допустила ошибку. Сотрудник выбрал несколько кадров и подписал постановление.

Позже в областном ГИБДД признали, что "кота" можно было не пристёгивать, а водитель не должен платить соответствующий штраф.

"Постановление было вынесено ошибочно. В настоящее время с гражданином состоялся разговор, был разъяснён порядок обжалования постановления. В ближайшее время он обратится с обжалованием — и постановление будет отменено", — отметили в ведомстве.

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