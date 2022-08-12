Гарфилд-нарушитель: Уральскому водителю пришёл штраф из-за игрушечного кота
В Екатеринбурге водителю пришёл штраф из-за игрушечного кота
В Екатеринбурге водителю пришёл штраф из-за непристёгнутого игрушечного кота. Обложка © E1.ru
В Екатеринбурге водителю "газели" выписали штраф из-за непристёгнутого пассажира, который на деле оказался игрушечным котом на лобовом стекле. Об этом сообщает E1.ru.
Почему-то инспектор, формирующий штрафы с автоматических камер, не обратил внимания на отсутствие пассажира на кресле, а техника попросту допустила ошибку. Сотрудник выбрал несколько кадров и подписал постановление.
Позже в областном ГИБДД признали, что "кота" можно было не пристёгивать, а водитель не должен платить соответствующий штраф.
"Постановление было вынесено ошибочно. В настоящее время с гражданином состоялся разговор, был разъяснён порядок обжалования постановления. В ближайшее время он обратится с обжалованием — и постановление будет отменено", — отметили в ведомстве.
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