Кравцов рассказал, когда ЕГЭ станет обязательным на освобождённых территориях Украины
Кравцов: Сдача ЕГЭ на освобождённых территориях Украины будет обязательной через пять лет
Сдача Единого государственного экзамена на освобождённых территориях Украины станет обязательной через пять лет. Об этом заявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
"Приняли уже решение по поводу Единого государственного экзамена. Долго обсуждали, что даём переходный период, что в течение пяти лет, когда ребята могут добровольно выбрать сдачу государственного экзамена, а через пять лет уже вводить Единый государственный экзамен как обязательный", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее Лайф писал, что в Херсонский университет абитуриенты зачисляются бесплатно и без экзаменов. Самыми востребованными в этом году факультетами стали педагогический, физико-математический, психологический, а также факультет журналистики.
ТАСС / Сергей Бобылев