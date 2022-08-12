Кравцов рассказал, когда ЕГЭ станет обязательным на освобождённых территориях Украины

Сдача Единого государственного экзамена на освобождённых территориях Украины станет обязательной через пять лет. Об этом заявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

"Приняли уже решение по поводу Единого государственного экзамена. Долго обсуждали, что даём переходный период, что в течение пяти лет, когда ребята могут добровольно выбрать сдачу государственного экзамена, а через пять лет уже вводить Единый государственный экзамен как обязательный", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".