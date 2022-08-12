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12 августа, 14:38

ВСУ обстреляли химический концерн "Стирол" в Горловке

Пожар возник на заводе "Стирол" в Горловке после обстрела украинскими военными

Вооружённые силы Украины совершили обстрел химического концерна "Стирол" в Горловке, на территории предприятия начался пожар. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

ВСУ обстреляли завод "Стирол" в Горловке. Видео © Telegram / "Приходько РИК"

"Возгорание на территории предприятия. Информацию уточняем", — написал он.

На видео, опубликованном мэром, заметно, что в небо поднимается чёрный столб плотного дыма.

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Ранее Лайф рассказывал, что украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС из HIMARS. ВСУ выпустили по городу шесть ракет. Часть выпущенных снарядов упала, часть удалось сбить ПВО.

Обложка ©

Скрин из видео Telegram / "Приходько РИК"

Григорий Воронцов

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