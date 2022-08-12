ВСУ обстреляли химический концерн "Стирол" в Горловке
Пожар возник на заводе "Стирол" в Горловке после обстрела украинскими военными
Вооружённые силы Украины совершили обстрел химического концерна "Стирол" в Горловке, на территории предприятия начался пожар. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
ВСУ обстреляли завод "Стирол" в Горловке. Видео © Telegram / "Приходько РИК"
"Возгорание на территории предприятия. Информацию уточняем", — написал он.
На видео, опубликованном мэром, заметно, что в небо поднимается чёрный столб плотного дыма.
Ранее Лайф рассказывал, что украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС из HIMARS. ВСУ выпустили по городу шесть ракет. Часть выпущенных снарядов упала, часть удалось сбить ПВО.
Скрин из видео Telegram / "Приходько РИК"