ВСУ обстреляли химический концерн "Стирол" в Горловке

Вооружённые силы Украины совершили обстрел химического концерна "Стирол" в Горловке, на территории предприятия начался пожар. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

ВСУ обстреляли завод "Стирол" в Горловке. Видео © Telegram / "Приходько РИК"

"Возгорание на территории предприятия. Информацию уточняем", — написал он.

На видео, опубликованном мэром, заметно, что в небо поднимается чёрный столб плотного дыма.