В Севастополе задержали подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки в Петербурге
Полицейские Севастополя задержали молодого человека, которого подозревают в изнасиловании 12-летней девочки в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, отмечая, что сейчас злоумышленник проходит срочную службу.
Всё произошло 19 апреля текущего года в период с 17:30 до 03:00. Указывается, что 18-летний парень напал на девочку на лестничной площадке между третьим и четвёртым этажом в одном из подъездов дома на улице Лётчика Лихолетова Санкт-Петербурга. С заявлением о произошедшем в полицию обратилась мама пострадавшей.
Правоохранители завели на молодого человека уголовное дело по факту изнасилования и применения насильственных действий сексуального характера. Ленинский районный суд Севастополя принял решение арестовать злоумышленника.
Ранее сообщалось, что пара из Ленобласти насиловала 5-летнюю дочь и продавала видео с ней в Интернете. Уголовные дела возбуждены сразу по трём статьям: о сексуальном насилии, пособничестве в нём, а также съёмках и распространении порно. Всего следователи насчитали 23 эпизода.
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