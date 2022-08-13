В Севастополе задержали подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки в Петербурге

Полицейские Севастополя задержали молодого человека, которого подозревают в изнасиловании 12-летней девочки в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, отмечая, что сейчас злоумышленник проходит срочную службу.

Всё произошло 19 апреля текущего года в период с 17:30 до 03:00. Указывается, что 18-летний парень напал на девочку на лестничной площадке между третьим и четвёртым этажом в одном из подъездов дома на улице Лётчика Лихолетова Санкт-Петербурга. С заявлением о произошедшем в полицию обратилась мама пострадавшей.

Правоохранители завели на молодого человека уголовное дело по факту изнасилования и применения насильственных действий сексуального характера. Ленинский районный суд Севастополя принял решение арестовать злоумышленника.