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13 августа, 11:55

В Севастополе задержали подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки в Петербурге

Полицейские Севастополя задержали молодого человека, которого подозревают в изнасиловании 12-летней девочки в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, отмечая, что сейчас злоумышленник проходит срочную службу.

Всё произошло 19 апреля текущего года в период с 17:30 до 03:00. Указывается, что 18-летний парень напал на девочку на лестничной площадке между третьим и четвёртым этажом в одном из подъездов дома на улице Лётчика Лихолетова Санкт-Петербурга. С заявлением о произошедшем в полицию обратилась мама пострадавшей.

Правоохранители завели на молодого человека уголовное дело по факту изнасилования и применения насильственных действий сексуального характера. Ленинский районный суд Севастополя принял решение арестовать злоумышленника.

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Shutterstock / Free Wind 2014

Светлана Оперук

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