Нейропсихолог рассказала, чем опасно переучивание детей из левшей в правшей

Переучивание детей из левшей в правшей опасно для их психики. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявила нейропсихолог Каролина Суркова.

"Левшей переучивать в правшей не стоит, потому что нельзя изменить асимметрию мозга. Неведущая рука никогда не станет главной — просто ребёнок будет ею писать. Скорее всего, у ребёнка будет некрасивый почерк, он будет быстрее уставать, легче раздражаться и вообще будет нести колоссальные энергетические и эмоциональные затраты", — сказала она.

Специалист также подчеркнула, что одно из полушарий мозга не может доминировать над другим. Врач отметила, что обе эти части главного органа центральной нервной системы важны для ребёнка в равной степени.

Кроме того, Суркова опровергла распространённую теорию о том, что леворукие люди очень талантливы. По её мнению, точных данных, подтверждающих это, нет. Нейропсихолог уверена, что люди могут быть талантливее и умнее, чем другие, независимо от того, левши они или правши.