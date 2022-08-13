Петербуржец прострелил голову пьяному соседу
Житель Санкт-Петербурга выстрелил в пьяного соседа. Как сообщила Gazeta.SPb, стрелка задержали, а пострадавшего госпитализировали.
В ночь на 12 августа в экстренные службы поступило сообщение о ранении мужчины. Прибывшие на место правоохранители обнаружили пьяного 47-летнего мужчину с огнестрельным ранением головы, скорая госпитализировала его с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга и переломом теменной кости. Пострадавший находится в тяжёлом состоянии.
В мужчину выстрелил его 31-летний сосед, с места происшествия сбегать он не стал. Полицейские забрали его в отдел за причинение тяжкого вреда здоровью. В результате возбуждено уголовное дело, у стрелка изъяли два предмета, похожие на пистолеты Gunter P247 и Байкал МР 654 К.
Ранее Лайф сообщал, что в Новокузнецке неизвестный выстрелил в спину подростку из пневматического оружия. По факту произошедшего сотрудники ГУ МВД РФ по Кемеровской области организовали проверку. Лайф опубликовал фото ранения подростка из Новокузнецка.
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