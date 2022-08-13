Генменеджер "Авангарда" Волков: Хоккеисты отказались играть в клубе из-за переезда в Омск

Некоторые хоккеисты отказались играть за "Авангард" из-за переезда команды из Балашихи в Омск. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Алексей Волков в интервью газете "Спорт-Экспресс".

"Я не могу сказать, что мы кому-то переплатили. Были ребята, отказавшиеся от нашего предложения, топовые игроки, которых мы рассматривали и вели с ними переговоры. Не буду называть конкретные фамилии, но они даже за меньшие деньги выбрали другие клубы. Это абсолютно нормально", — сказал он.

При этом Волков рассказал, что многие хоккеисты, особенно имеющие семьи и детей, смотрят на центральные города, мегаполисы. Однако он уверяет, что в Омске есть все условия для быта, досуга и воспитания детей. И когда там откроется арена "Авангарда", она станет центром всеобщего притяжения. Волков также подчеркнул, что клуб считает наиболее подходящей кандидатурой Антона Белова, нежели Алексея Емелина.