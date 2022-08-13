"Раз на раз давай!": На Кубани подросток жестоко избил пьяного мужчину, заступаясь за подругу

В Славянске-на-Кубани подросток жестоко избил пьяного мужчину за то, что тот, как утверждают очевидцы, сделал одной из девочек из компании пошлый комплимент. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что сначала молодой человек спокойно разговаривал с мужчиной, но потом как будто внезапно озверел.

Один из друзей юноши спокойно снимал происходящее на камеру мобильного телефона. Видео © Telegram / Славянск-на-Кубани

"Раз на раз давай!" — обратился подросток к мужчине и через несколько секунд бросился на него с кулаками.

В итоге молодой человек нанёс более 10 ударов по голове и телу оппонента. Юноша прекратил избиение только тогда, когда мужчина рухнул на землю. Примечательно, что никто из подростков не бросился останавливать друга, они лишь считали количество ударов и подбадривали товарища.