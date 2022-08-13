Лидер немецкой оппозиции выступил против посредничества Германии в украинском конфликте

Берлин не должен выступать посредником в ситуации на Украине. Об этом заявил лидер немецкой оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц.

"Я говорю это независимо от личностей: Федеративная Республика Германия не играет в этом конфликте посредническую роль", — сказал он в интервью агентству DPA, отвечая на вопрос, может ли экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель стать посредником между Москвой и Киевом.

Мерц уточнил, что вместе с Европой Германия поддерживает Украину и не является нейтральной стороной конфликта. Также лидер оппозиционной партии уверен, что власти страны слишком медлили с вопросом поставок тяжёлого вооружения в Незалежную.

Мир на Украине наступит только тогда, уверен Мерц, когда ни одна из сторон не сможет больше взять под контроль новые территории, но этой фазы конфликт ещё не достиг. Мирные переговоры начнутся, когда ВСУ будут усилены до такой степени, что России станет невыгодно продолжать спецоперацию, добавил он.