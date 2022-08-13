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13 августа, 11:04

В Донецке заявили о гибели мирного жителя при обстреле ВСУ

Житель Куйбышевского района Донецка, по предварительным данным, погиб при обстреле со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в заявлении мэра города Алексея Кулемзина в телеграм-канале.

"Продолжает поступать тревожная информация из Куйбышевского района. По предварительным данным, во время вражеского обстрела в частном доме по ул. Угольной, 15 погиб человек (информация уточняется)", — написал он.

Кулемзин добавил, что в Куйбышевском района Донецка от взрыва противопехотной мины "Лепесток" получила ранение женщина 1965 года рождения. Пострадала также и инфраструктура города. Так, в домах повреждены газовая труба, остекление и кровля. Кроме того, на территории Донецкого механического завода потерпели ущерб кабель и продукция.

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Ранее Лайф писал, что в результате обвала породы на шахте "Криничанская" в посёлке Червоногвардейское Луганской Народной Республики погиб один горняк, ещё один человек пострадал. Последний был спасён из-под завала.

Обложка ©

Shutterstock / Potashev Aleksandr

Никита Осипов

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