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Регион
Опубликовано 13 августа 2022, 10:18

МО РФ: Российские войска в ДНР уничтожили РСЗО HIMARS и склад c боеприпасами к ней

Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и склад c боеприпасами к ней. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка HIMARS и склад c боеприпасами к ней", — сказал он.

В США спрогнозировали, когда у Украины закончатся ракеты для HIMARS
В США спрогнозировали, когда у Украины закончатся ракеты для HIMARS

Ранее Лайф рассказывал, что системы ПВО РФ сбили в воздухе два снаряда РСЗО HIMARS в Херсонской области. Кроме того, в районе Чернобаевки Херсонской области в воздухе сбиты четыре снаряда РСЗО "Ольха".

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Getty Images / Dondi Tawatao

Григорий Воронцов
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