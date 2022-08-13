МО РФ: Российские войска в ДНР уничтожили РСЗО HIMARS и склад c боеприпасами к ней
Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и склад c боеприпасами к ней. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка HIMARS и склад c боеприпасами к ней", — сказал он.
Ранее Лайф рассказывал, что системы ПВО РФ сбили в воздухе два снаряда РСЗО HIMARS в Херсонской области. Кроме того, в районе Чернобаевки Херсонской области в воздухе сбиты четыре снаряда РСЗО "Ольха".
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