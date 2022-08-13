В США спрогнозировали, когда у Украины закончатся ракеты для HIMARS

Украина уже через несколько месяцев может остаться без ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленных Соединёнными Штатами. Такое мнение высказал военный аналитик, полковник американской морской пехоты в отставке Марк Канчиан.

"Три-четыре месяца — это довольно смелое предположение, но я бы не назвал это безумием. Некоторые склонны считать, что (они закончатся. — Прим. Лайфа) через месяц или около того. Но я не думаю, что (украинцы. — Прим. Лайфа) расходуют их с такой скоростью", — приводит Newsweek слова Канчиана.

По его мнению, рано или поздно США будут вынуждены сократить поставки этих ракет Украине, поскольку их собственные запасы иссякнут. Американским политикам и военным придётся прийти по этому вопросу к некоему соглашению, считает военный эксперт.

Он отметил, что объёмы производства ракет для HIMARS в США ограничены. По его данным, с 2004 года, когда был начат выпуск, их сделали около 50 тысяч. В этом году Пентагон планирует закупить 5800 этих снарядов.

"Я предполагаю, что мы задействовали примерно 25–28 тысяч данных ракет. Министерство обороны не публикует цифры, но вы можете сделать выводы исходя из финансирования военных нужд… Это позволило бы нам выделить украинцам примерно треть. Мы поступили так же со Stinger и Javelin, предоставив им около трети из нашего инвентаря", — сказал полковник в отставке.