В Башкирии вернули к жизни двух годовалых детей, упавших в реку с пирса
Место падения детей в реку. Фото © МЧС Башкортостана
В Башкирии спасли жизнь двум малышам, упавшим с пирса в реку. Мальчики в возрасте 1,7 и 1,6 года едва не захлебнулись, их пришлось помещать на искусственную вентиляцию лёгких.
Река в с. Караидель, откуда с пирса упали в воду дети. Видео © МЧС Башкортостана
ЧП произошло в Караидельском районе республики. Двоюродные братья упали в реку Уфимку с небольшого пирса, находящегося недалеко от частного подворья.
"Дети сотрудникам скорой медицинской помощи были переданы в бессознательном состоянии. В результате реанимационных мероприятий врачами Караидельской ЦРБ восстановлено сердцебиение обоих детей, они находятся на искусственной вентиляции лёгких", — говорится в сообщении республиканского МЧС.
Ранее Лайф сообщал, что врачи ввели в кому ребёнка, изрезанного подростком под Белгородом. У молодой мамы были повреждены щека и челюсть. Малыша злоумышленник ранил в сердце.