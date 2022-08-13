В Башкирии вернули к жизни двух годовалых детей, упавших в реку с пирса

В Башкирии спасли жизнь двум малышам, упавшим с пирса в реку. Мальчики в возрасте 1,7 и 1,6 года едва не захлебнулись, их пришлось помещать на искусственную вентиляцию лёгких.

Река в с. Караидель, откуда с пирса упали в воду дети. Видео © МЧС Башкортостана

ЧП произошло в Караидельском районе республики. Двоюродные братья упали в реку Уфимку с небольшого пирса, находящегося недалеко от частного подворья.

"Дети сотрудникам скорой медицинской помощи были переданы в бессознательном состоянии. В результате реанимационных мероприятий врачами Караидельской ЦРБ восстановлено сердцебиение обоих детей, они находятся на искусственной вентиляции лёгких", — говорится в сообщении республиканского МЧС.