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12 августа, 21:23

В Башкирии вернули к жизни двух годовалых детей, упавших в реку с пирса

<p>Место падения детей в реку. Фото © <a href="https://web.telegram.org/z/#-1232339306" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Башкортостана</a></p>

Место падения детей в реку. Фото © МЧС Башкортостана

В Башкирии спасли жизнь двум малышам, упавшим с пирса в реку. Мальчики в возрасте 1,7 и 1,6 года едва не захлебнулись, их пришлось помещать на искусственную вентиляцию лёгких.

Река в с. Караидель, откуда с пирса упали в воду дети. Видео © МЧС Башкортостана

ЧП произошло в Караидельском районе республики. Двоюродные братья упали в реку Уфимку с небольшого пирса, находящегося недалеко от частного подворья.

"Дети сотрудникам скорой медицинской помощи были переданы в бессознательном состоянии. В результате реанимационных мероприятий врачами Караидельской ЦРБ восстановлено сердцебиение обоих детей, они находятся на искусственной вентиляции лёгких", — говорится в сообщении республиканского МЧС.

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Светлана Шумакова

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