ВОЗ дала названия двум вариантам оспы обезьян

Специалисты Всемирной организации здравоохранения договорились о новых названиях для двух вариантов вируса оспы обезьян. Центральноафриканская клада этого вируса будет называться "клада I", а западноафриканская — "клада II".

Этим вариантам было решено присвоить римские цифры, чтобы избежать в наименованиях указания на те или иные географические регионы, где разновидности оспы обезьян были изначально обнаружены. Цель современной практики присвоения названия вирусу состоит в том, чтобы избежать причинения оскорбления каким-либо культурным, национальным и прочим группам и минимизировать негативное влияние на торговлю, путешествия, туризм или животный мир, пояснили в ВОЗ.

Дискуссии о новом названии вируса оспы обезьян ещё не завершены. Этот вопрос обсуждается в рамках Международного комитета по таксономии вирусов. Учёные также согласовали наименования подвидов для вируса оспы обезьян. Они договорились, что "клада II" имеет два подвида: "клада IIa" и "клада IIb".

Что касается нового названия для оспы обезьян как заболевания, то ВОЗ проводит открытые консультации на эту тему. Предложить своё название может любой желающий. Для этого нужно направить сообщение на специальную электронную платформу, посвящённую классификации болезней, отметили в организации.