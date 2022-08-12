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12 августа, 19:54

В Эстонии задержали двух сотрудников "Известий"

Двух сотрудников российских "Известий" — Ксению Солдатову и Дмитрия Тимофеева —задержали в Эстонии. Их сняли с поезда, в котором журналисты ехали Нарвы в Таллин.

Как сообщает газета, Ксению и Дмитрия доставили в отдел полиции, их оставили ждать представителя миграционной службы и забрали телефоны. Связь с ними у редакции потеряна.

"Задержанные прибыли в страну как туристы. Вместе с тем журналисты не смогли проигнорировать последние события, которые происходили в Эстонии", - говорится в сообщении "Известий"

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Как сообщал Лайф, ранее в Эстонии предложили перенести памятник советскому танку Т-34 в Нарве. Сотни жителей города вышли на его защиту.

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ТАСС \ Валерий Шарифулин

Андрей Григорьев

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