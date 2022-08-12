США решили углубить военные связи с Тайванем

США планируют углубить военные и экономические связи с Тайванем, несмотря на отношение Пекина к данному вопросу. Об этом заявил координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Соединённых Штатов Америки Курт Кэмпбелл.

"Мы продолжим выполнять свои обязательства в рамках Закона [США] об отношениях с Тайванем. Это включает поддержание самообороны Тайваня и обеспечение нашего собственного потенциала. <...> Мы продолжим углублять наши связи с Тайванем, в том числе посредством продвижения наших экономических и торговых отношений", — сказал Кэмпбелл в ходе брифинга по ситуации вокруг Тайваня.

По версии Белого дома, военная помощь со стороны США позволит противостоять применению силы или другим формам принуждения, угрожающим безопасности Тайваня. Сотрудник СНБ также анонсировал "дорожную карту торговых переговоров", над которой сейчас идёт работа.