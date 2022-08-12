США решили углубить военные связи с Тайванем
Координатор Белого дома Кэмпбелл: США будут укреплять военные связи с Тайванем
США планируют углубить военные и экономические связи с Тайванем, несмотря на отношение Пекина к данному вопросу. Об этом заявил координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Соединённых Штатов Америки Курт Кэмпбелл.
"Мы продолжим выполнять свои обязательства в рамках Закона [США] об отношениях с Тайванем. Это включает поддержание самообороны Тайваня и обеспечение нашего собственного потенциала. <...> Мы продолжим углублять наши связи с Тайванем, в том числе посредством продвижения наших экономических и торговых отношений", — сказал Кэмпбелл в ходе брифинга по ситуации вокруг Тайваня.
По версии Белого дома, военная помощь со стороны США позволит противостоять применению силы или другим формам принуждения, угрожающим безопасности Тайваня. Сотрудник СНБ также анонсировал "дорожную карту торговых переговоров", над которой сейчас идёт работа.
При этом Кэмпбелл заявил, что Америка всё так же придерживается политики "одного Китая" и не поддерживает независимость острова. Противоречия в Тайваньском проливе должны быть разрешены мирным путём, подчеркнул он.
Лайф напоминает, что из-за визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань Народно-освободительная армия КНР была приведена в полную боеготовность. После завершения учений в трёх акваториях вокруг Тайваня в Китае анонсировали регулярные манёвры к востоку от так называемой серединной линии Тайваньского пролива. Власти острова в свою очередь ответили тем же: они анонсировали военные учения с боевыми стрельбами. Пелоси, комментируя свой визит, заявила, что абсолютно не жалеет об этом.
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